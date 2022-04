Mercoledì 27 e giovedì 28, di notte, lo svincolo dell’autostrada A14bis di Fornace Zarattini rimarrà chiusa al traffico, in entrata e in uscita per lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione. La chiusura alla viabilità inizierà alle 22 e terminerà alle 6 di mattina.

Per i mezzi in transito, è consigliato utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo di Ravenna.