Dal 12 giugno verrà potenziato il navetto per Marina di Ravenna

Con la chiusura delle scuole verrà potenziato il navetto mare in servizio a Marina di Ravenna e a Punta Marina. L’inizio di stagione ha riservato non pochi problemi dopo la decisione di ridurre col Parco Marittimo i posti auto a disposizione sul lungo mare. Nei primi fine settimana è stata molta la confusione soprattutto lungo viale delle Nazioni. Tutti coloro che volevano raggiungere il mare hanno impiegato non poco tempo.

Dal 12 giugno saranno in servizio per Marina di Ravenna 3 autoarticolati da 18 metri con una capienza da 120 persone, mentre per Punta Marina rimarrà 1 autobus da 12 metri da 80 persone.

Le navette saranno in servizio da lunedì al giovedì dalle 9 alle 22. Il venerdì e il sabato il trasporto sarà garantito fino alle 2 di notte, mentre la domenica l’orario serale sarà ridotto.