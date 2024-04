Un diario scolastico che non è solo un semplice strumento per annotare compiti e lezioni, ma un vero e proprio progetto di design. È l’idea innovativa che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, dove le classi di indirizzo grafico si sono cimentate, per il terzo anno consecutivo, nella progettazione del diario dell’anno scolastico 2024/2025.

Il tema scelto per quest’anno è “Il futuro”, un argomento ampio e stimolante che ha permesso ai ragazzi di spaziare con la loro creatività, immaginando il mondo di domani. L’obiettivo del progetto, oltre a quello di creare un senso di appartenenza alla scuola, è anche quello di avere un risvolto didattico concreto. I ragazzi, infatti, hanno dovuto mettere in pratica le loro conoscenze di grafica, impaginazione e design per realizzare un prodotto originale e funzionale.

“Siamo tra le poche scuole a fare qualcosa del genere” ha commentato la professoressa Sabrina Siboni, docente di Grafica e ideatrice del progetto. “I nostri studenti hanno avuto la possibilità di lavorare a un progetto reale, con un vero e proprio cliente, e questo ha dato loro una grande motivazione; le classi partecipanti al progetto hanno, così, realizzato diverse proposte, che saranno poi sottoposte al vaglio degli studenti dell’istituto attraverso una votazione

All’interno del diario scolastico, oltre alle pagine per annotare le lezioni e i compiti, trovano spazio anche il menù del bar, l’orario scolastico, le informazioni utili sull’Istituto e sui servizi offerti, i progetti e il regolamento d’istituto, raggiungibili anche attraverso codice QR. Il diario diventa così uno strumento utile e completo, che accompagna gli studenti durante tutto l’anno scolastico.

La progettazione del diario scolastico è un’iniziativa che valorizza la creatività degli studenti e li rende protagonisti attivi della vita scolastica. Un esempio di come la scuola possa essere un luogo di apprendimento e di crescita, non solo dal punto di vista didattico, ma anche umano e creativo.

L’Istituto Oriani di Faenza si conferma ancora una scuola all’avanguardia, capace non solo di innovare, ma anche di offrire ai propri studenti esperienze formative di grande valore.