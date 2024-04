Continua con grande partecipazione e successo l’edizione 2024, la ventesima, del Circuito romagnolo, organizzato dai comitati territoriali di Imola-Faenza e di Ravenna-Lugo della Uisp.

La seconda prova, la Gran fondo Valle del Senio, è organizzata dall’Asd Us Ciclistica di Castel Bolognese ed è in programma domenica 28 aprile.

«Non tutte le gran fondo devono per forza essere agonistiche – osserva Luigi Dall’Alpi, presidente dell’Us Ciclistica di Castel Bolognese –. Quella della Valle del Senio mantiene l’antica tradizione e si svolge con modalità cicloturistiche, senza tempi e classifiche. Proporrà percorsi per tutti i gusti e per tutti i livelli di preparazione: ai tre classici tracciati (lungo da 153 chilometri, medio-lungo da 122 km e corto da 96 km) si aggiungerà anche un’opzione riservata ai neofiti e a chi non abbia ancora un elevato standard di allenamento: 40 km con 512 metri di dislivello».

La Granfondo Valle del Senio lunga toccherà Riolo Terme, Casola Valsenio, Palazzuolo sul Senio (controllo e ristoro), il monte Carnevale, Marradi, il passo Colla (controllo), il passo Sambuca, ancora una volta Palazzuolo (controllo e ristoro), il passo del Paretaio, Coniale, Castel del Rio (controllo e ristoro), Fontanelice, il passo del Prugno, nuovamente Casola e Riolo, con rientro a Castel Bolognese.