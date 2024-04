Ieri 17 aprile 2024 Isabella Ciotti, anni 34, è stata riconfermata per la terza volta presidente della sezione AMI di Cervia intitolata ad Ornella Piraccini. Gli iscritti della sezione cervese della Associazione Mazziniana Italiana all’unanimità hanno riconfermato la Presidente uscente Ciotti, eletta per la prima volta nel 2018. I componenti del direttivo di sezione sono invece Imolesi Cinzia, Lacchini Loretta, Meldolesi Maura, Neri Riberto, Paganelli Ryan e Pomicetti Giuseppe. I probiviri sono Casadei Eugenio e Verlicchi Alessandro.

Tante le iniziative svolte negli ultimi anni dalla AMI di Cervia che dal 2018 ha registrato un importante aumento degli iscritti e attivisti. Ricordiamo l’inaugurazione nel 2021 della statua dedicata a Giuseppe Mazzini, realizzata dal maestro Giuliano Giuliani, e posta davanti alla scuola Giovanni Pascoli di Cervia, punto di ritrovo per la celebrazione del 2 giugno.

L’AMI di Cervia è stata protagonista nel dibattito culturale cittadino anche con diverse conferenze. Ricordiamo, tra le tante, gli interventi in due occasioni del Prof. Balzani sull’autonomia differenziata e la rappresentazione dell’Europa dal 1800 ad oggi; il Convegno del 2022 che ha messo al centro il tema europeo “I costi della non Europa”; le iniziative a sostegno delle donne e parità di genere con il Convegno “Conquiste, pregiudizi e Risorgimento delle donne” nel 2022 e la tavola rotonda “Amate, Rispettate la Donna: Mazzini e la parità di genere” nel 2023. Inoltre non sono mancate iniziative quali la rappresentazione teatrale “Il caso Pianori, morire per la libertà” andata in scena nel 2021;

A questo si aggiunge il concorso, in collaborazione con la Cooperativa Culturale Risorgimento, con le scuole medie che si svolge da diversi anni. Questa iniziativa è collegata alla celebrazione del 2 giugno per diffondere e discutere con i giovani riguardo alla cultura della democrazia, dell’uguaglianza e della fraternità che durante il Risorgimento hanno trovato la massima espressione nella esperienza della Repubblica Romana. Centrale nella vita della sezione è anche la cena sociale in occasione del 9 febbraio che ha contato solo nel 2024 la partecipazione di un centinaio per partecipanti tra iscritti e simpatizzanti riuniti per celebrare la ricorrenza della Costituzione della Repubblica Romana.

“Sono soddisfatta delle cose fatte in questi anni anche se la sfida più emozionante è sempre la prossima” dice Isabella Ciotti, “i valori mazziniani di fraternità tra i popoli sono attuali e urgenti in questi anni di forti tensioni nelle società e tra gli Stati”.