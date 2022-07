Il primo cittadino ha comunicato dal suo profilo FB che ha causa della crisi idrica da domani è sospeso il servizio di traghetto sul fiume Reno.

“A causa del notevole abbassamento del livello del fiume Reno, nel contesto di una crisi idrica generalizzata e a livelli mai visti da quando è stata realizzata la diga di Volta Scirocco, si informa che da domani non sarà più possibile lo svolgimento del servizio di traghetto sul fiume Reno, che collega i comuni di Ravenna e Argenta. Al momento non è purtroppo possibile prevedere quando ci saranno le condizioni per la ripresa del servizio.

Per quanto riguarda i visitatori che dal museo Natura volessero visitare le valli di Comacchio, si evidenzia che dovranno raggiungere l’altra sponda passando da Alfonsine e poi da Anita.”