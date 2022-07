Il 19 dicembre 2021 il Consiglio comunale approvò il bilancio di previsione per il 2022. Il 12 luglio scorso ne ha approvato l’assestamento del primo semestre. In entrambi i casi le proposte della Giunta de Pascale sono state approvate solo dalla maggioranza, col voto contrario di tutta l’opposizione. L’informazione pubblica sull’assestamento, provvedimento comunque tra i più importanti per gli interessi della città e della comunità ravennate, è stata prodotta finora solamente dall’ufficio Stampa del Comune, che ne ha così riassunto la presentazione politica dell’assessora al bilancio: “L’assessora ha sottolineato come questa sia una manovra resa necessaria non solo a causa della situazione Covid, ma soprattutto dalla spinta inflazionistica causata dal conflitto russo ucraino che determina aumenti del costo dell’energia e delle materie prime”. Di seguito, l’esposizione tecnica ha dunque evidenziato che “tra i maggiori stanziamenti si segnalano 3,5 milioni di euro per i costi energetici della pubblica illuminazione, energia elettrica degli edifici e gestione calore”. È stato il dato più evidenziato all’opinione pubblica, da cui il sindaco ha tratto l’allarme: “A rischio la qualità dei servizi”.

Questo dato non è tuttavia che un piccolo frammento di verità e l’allarme del sindaco è assolutamente ingiustificato, come bastano alcuni altri dati schiaccianti, certificati nella relazione tecnica del dirigente del servizio finanziari (vedi in allegato l’estratto), a dimostrare.

ENTRATE E SPESE CORRENTI ALLE STELLE

Intanto, per essere precisi, agli aumentati costi energetici del Comune di Ravenna ha contribuito anche lo Stato, con 1,050 milioni , riducendone dunque il carico a 2,450. Si sarebbero potuti risparmiare 1,301 milioni se la TARI non fosse stata aumentata di tanto , fino a raggiungere 31,101 milioni, rispetto alla previsione iniziale del 2022 (29,800 milioni): aumento che però è salito di 2,723 rispetto alla TARI incassata dai contribuenti nel 2021 (28,378 milioni) ed è svettato di 5,814 rispetto all’incasso del 2020 (25,287 milioni), nel mentre il servizio rifiuti è tutt’altro che aumentato o migliorato negli ultimi due anni.

, riducendone dunque il carico a 2,450. , fino a raggiungere 31,101 milioni, rispetto alla previsione iniziale del 2022 (29,800 milioni): aumento che però è salito di 2,723 rispetto alla TARI incassata dai contribuenti nel 2021 (28,378 milioni) ed è svettato (25,287 milioni), nel mentre il servizio rifiuti è tutt’altro che aumentato o migliorato negli ultimi due anni. Ma, nello stesso tempo intercorso tra l’approvazione iniziale del bilancio e il suo assestamento di fine giugno, le entrate correnti del Comune di Ravenna, così come le spese correnti, sono salite da 210,113 milioni a 229,141, cioè di 19,028 milioni, e tra queste i contributi dello Stato sono aumentati da 17,251 milioni a 22.081, cioè di 4,830, in conto PNRR o come misure compensative dei fattori di crisi .

e tra queste . Il bilancio del 2021 è stato chiuso con un avanzo di 123,401 milioni , il quale, pur essendo in massima parte vincolato, è stato usato, con l’attuale assestamento del bilancio 2022, per 6,4 milioni (4 di avanzo libero e 2,4 di avanzo vincolato ex fondi Covid e imposta di soggiorno). Restano di riserva, utilizzabili in prossime modifiche, altri 2,7 milioni di avanzo libero .

, il quale, pur essendo in massima parte vincolato, è stato (4 di avanzo libero e 2,4 di avanzo vincolato ex fondi Covid e imposta di soggiorno). Restano di riserva, . Il 13 giugno 2022 il Comune di Ravenna aveva in cassa 41,230 milioni di denaro contante, che consentono – scritto dal dirigente stesso del servizio Finanziario – “di affrontare agevolmente i pagamenti alle scadenze previste nell’esercizio”. Altro che “taglio dei servizi”.

INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICI RECORD

Il piano degli investimenti (vedi in altro allegato), per larghissima parte opere pubbliche, raggiunge nel 2022 il record di 116,771 milioni, di cui però, oltre a 15,471 versati dallo Stato, 22,899 sono mutui a debito del Comune e 42,044 in conto del PNRR, cioè debito dello Stato verso l’Unione Europea: debito che prima o poi sarà da pagare, in una situazione generale catastrofica che a marzo 2022 ha visto il debito pubblico dell’Italia ammontare a 2.775 miliardi, pari al 162,6% del PIL (Prodotto Interno Lordo): sesto posto tra i 208 stati del mondo, nella graduatoria infernale di quelli messi peggio, che confronta il debito di ciascuno con la sua produzione economica.