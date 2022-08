L’incontro con il Ministero per lo Sviluppo Economico non ha diramato i dubbi sul futuro della CMC. Al termine della videoconferenza durata più di due ore Feneal Uil e Fillea Cgil hanno ammesso che all’orizzonte si sono aperte nuove possibilità per il salvataggio della cooperativa. Sono interessate ulteriori aziende, ma al momento non è stata avanzata alcuna nuova proposta. Tutto è rinviato.