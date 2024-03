Una Pasquetta all’insegna del vintage. Lunedì 1° aprile edizione speciale per il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in programma in Darsena a Ravenna dalle 8.30 alle 18.30. Prossimi appuntamenti: domenica 14 aprile; 12 maggio; 9 giugno; 8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

Continua poi il mercatino “gemello” “La Pulce nel Baule”, nel parcheggio del Pala De André (dalle 8 alle 18): Le prossime date: domenica 28 aprile; 26 maggio; 22 settembre; 27 ottobre; 17 novembre.

Si preannuncia dunque un lungo periodo all’insegna delle buone occasioni. E l’appuntamento in Darsena rappresenta anche un’ottima opportunità per una passeggiata in una delle zone più suggestive di Ravenna. Le Mostre Mercato de “La Pulce” sono tra le più longeve e apprezzate d’ Italia, un appuntamento fisso che consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. Vi trovano spazio – a titolo gratuito – anche le associazioni di volontariato: i loro banchetti contribuiscono a realizzare gli obiettivi sociali.

Senza dimenticare il valore della cultura del riutilizzo: per dare nuova vita alle cose, nell’ottica del rispetto per l’ambiente.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it

