Una bambina frequentante la scuola elementare “Garibaldi” di Ravenna è risultata positiva al Covid-19. La bimba non ha sintomi e si trova in isolamento domiciliare a casa dopo l’esito del tampone. Per il resto della classe l’Ausl ha ritenuto la quarantena non necessaria, ma tutti i bambini, i docenti e il personale scolastico dovranno sottoporsi al tampone e indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni. Gli studenti dovranno quindi indossare i dispositivi di protezione anche mentre sono seduti al proprio banco per 14 giorni.