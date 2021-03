Laura Pausini fa centro alla sua prima candidatura ai Golden Globes. Le speranze italiane erano affidate al film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, protagonista la madre Sophia Loren, candidato come miglior film straniero (per cui ha vinto Minari di Lee Isaac Chung). La cantante è stata premiata per la miglior canzone con Io si (Seen) scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi: i ringraziamenti della cantante («Sono così orgogliosa che ho la pelle d’oca») vanno a Sophia, Edoardo e Diane e all’amico Niccolò. Emozionata e composta nel collegamento tv in da casa, seduta al suo pianoforte a coda bianco. Più scatenata dal profilo Instagram («Siiii, porca miseria, Thank you!»). Ha ragione di gioire: è la prima volta che un brano interamente in italiano vince.