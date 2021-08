Fino a 100euro di sconto per chi smaltisce correttamente il vecchio televisore e ne acquista uno compatibile con il nuovo standard di trasmissione del segnale digitale terrestre

Gli standard di trasmissione del segnale TV digitale sono soggetti a continui aggiornamenti e, per favorire la sostituzione degli apparecchi obsoleti, è possibile beneficiare di un’agevolazione rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il nuovo Bonus Rottamazione Tv, fino a 100euro, si aggiunge al precedente bonus TV e Decoder riservato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore ai 20mila euro ed è cumulabile per gli aventi diritto.

Il Bonus Rottamazione Tv è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia, in regola con il pagamento del canone RAI e in possesso di un apparecchio da rottamare. Il bonus rottamazione tv consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto fino a un importo massimo di 100euro. Lo sconto viene applicato direttamente dai rivenditori, abilitati anche al ritiro e allo smaltimento del televisore obsoleto.

Per maggiore comodità è anche possibile procedere allo smaltimento in autonomia presso le isole ecologiche attrezzate per il trattamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prima di recarsi ad acquistare il nuovo Tv. In questo caso è necessario scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che andrà poi convalidato dagli addetti dell’isola ecologica per certificare il corretto smaltimento. Con il modulo firmato è quindi possibile recarsi nel punto vendita e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

Il bonus rottamazione Tv è legato al nucleo familiare e vale per l’acquisto di un solo televisore a famiglia.

L’obiettivo di questa campagna è quello di incentivare il corretto smaltimento dei televisori non più idonei alla ricezione del segnale, favorendone la sostituzione, e, allo stesso tempo, l’avvio al riciclo e al recupero dei rifiuti elettronici in modo corretto e sostenibile per l’ambiente.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito del ministero dello Sviluppo Economico: www.nuovatvdigitale.mise.gov.it