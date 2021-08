Fino a metà settembre si svolgeranno lavori di allacciamento che causeranno interruzioni della viabilità

Sono in corso di completamento i lavori di allacciamento alla fognatura del bacino di laminazione, a cura della ditta Castellin di Monselice, presso la circoscrizione Lugo Nord.

I lavori dureranno circa tre settimane, quindi termineranno a metà settembre e avranno come conseguenza l’interruzione del traffico in alcune vie della zona.

La viabilità subirà alcune modifiche e verrà interrotta prima nel tratto di strada di via Fiumazzo in prossimità con l’incrocio con via Majorana e via Copernico, e successivamente solo in via Copernico.