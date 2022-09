Questa mattina circa alle 9,30 una donna di 35 anni di Cervia è stata trasportata al Bufalini in gravi condizioni con diverse ferite da taglio all’addome. Sul posto in via XX Settembre oltre al personale del 118 anche i Carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto, che dai primi riscontri sia un atto di autolesionismo.