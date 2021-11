Sono ripresi i controlli della Compagnia Carabinieri di Faenza presso le scuole superiori del comprensorio di Faenza per la prevenzione e la lotta all’assunzione delle sostanze stupefacenti.

Nelle ultime settimane appena trascorse i Carabinieri del Comando Compagnia unitamente al personale dei Cinofili del Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna hanno fatto visita ad alcuni studenti faentini durante l’orario di lezione al fine di verificare se fossero in possesso di sostanza stupefacente.

I controlli con Lucky, l’instancabile labrador anti-droga della Guardia di Finanza, si sono concentrati anche sui pullman che portano gli studenti a scuola, ove è stata rinvenuta della sostanza stupefacente abbandonata dagli studenti al momento del controllo.

L’esito dei controlli è stato positivo, poiché è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo hashish” asseritamente destinata per uso personale. Gli studenti coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura U.T.G. di Ravenna e la droga è stata sequestrata, assunta in carico e custodita in attesa di essere versata presso il competente ufficio.