Il parco fluviale di Riolo Terme, è pronto a rinascere tra birra e buona musica durante l’ultima settimana di agosto (dal 24 al 27 agosto), con il ritorno del Frogstock Festival. Negli ultimi anni il Festival era stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria. La manifestazione è organizzata dal centro giovani Clips Rag & Rock in collaborazione con Romagna Concerti.

Mercoledì (24 agosto – ingresso gratuito) si esibirà sul main stage di Frogstock il Duo Bucolico, band che nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale del pubblico sempre più numeroso e affezionato. Il loro stile è volutamente ironico. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto col il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato. I loro tour coprono in lungo e in largo tutta la penisola passando dai circoli ai palchi delle piazze, dalle feste private ai Festival musicali. Nel 2019 hanno anche partecipato al “Jova Beach Party” e all’Home festival di Treviso. Hanno all’attivo otto album e nella primavera 2020, in piena emergenza covid, pubblicano il singolo Palla di Gas dedicato a Zagor Camillas. Nel dicembre dello stesso anno esce la compilation/tributo “Dieci anni di Tempi d’Oro” a cui partecipano tra gli altri Daniele Baldelli, Modena City Ramblers e Vincenzo Vasi. Durante questi due anni di pandemia il Duo Bucolico non si è mai dato per vinto, la musica ha sempre saputo accompagnare anche le loro giornate più buie. Dicono:

“Non abbiamo mai pensato di essere retrocessi, di aver fallito. Anzi, gli orizzonti, anche se più angusti, nutrivano ancora i sogni. Eravamo più ricchi di quanto potessimo immaginare. Ci restavano i ritornelli, le strofe, le rime, i personaggi, l’elasticità della nostra fantasia. (…) La nostra musica ha cominciato a odorare di bosco, le nostre canzoni sempre di più profumavano di pane caldo”

Il programma della prima serata sarà arricchito dai Caveja e dal Mago Annoiato. La serata si avvale del supporto della Sezione Giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna e dell’Avis della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani e ricordare un grande amico del Frogstock

Per la serata di giovedì (25 agosto – ingresso gratuito) saranno protagonisti sul palco principale di Frogstock i Nanowar of Steel! La band si è formata nel 2003 a Roma e con i i sBanduoi primi album autoprodotti “Other s Play, Nanowar Gay!” e “Into Gay PrideRide” si farà conoscere in tutto l’underground europeo con decine di show e questo le permetterà di partecipare anche a festival come il Metal Dayz di Pratteln in Svizzera e l’HellFest di Clisson in Francia. La viralità verrà raggiunta però solamente nel 2012 con l’uscita di “Giorgio Mastrota, The Keeper of Inox Steel” diventando anche uno dei gruppi di punta della scena rock comica nazionale. A questo seguono ulteriori uscite discografiche (“A Knight At The Opera” nel 2014 e “Tourmentone Vol. I EP” nel 2016) alternate a tour nazionali ed europei. Nel novembre 2018 arriva il terzo full length ufficiale, “Stairway to Valhalla”, prodotto da Alessandro Del Vecchio, e nell’estate del 2019 esce il loro video di maggior successo, “Norwegian Reggaeton”, che raggiunge I due milioni di views nelle prime due settimane dall’uscita e gli frutta un contratto discografico con l’austriaca Napalm Records, l’etichetta di Alestorm, Hammerfall e Powerwolf, tra gli altri. A dicembre 2019 esce il loro secondo singolo di maggior successo, in termini di visualizzazioni, “Valhalleluja” seguito nel 2020 da una ristampa di “Stairway to Valhalla” e nel 2021 da “Italian Folk Metal”, il loro quarto album ufficiale.

Nel corso della loro carriera, i Nanowar hanno poi collaborato con nomi come Gloryhammer, Steel Panther, Gli Atroci, Giorgio Mastrota, Fleshgod Apocalypse, Gigatron e tanti altri artisti di spicco della scena nazionale ed internazionale.

Suoneranno giovedì a Riolo i Betrayed e From the Depth, mentre all’aperijoker si esibiranno i Loyal. L’After Show presso il Joker Disco Bar sarà opera del mixaggio di dj Malva.

Il venerdì sera (26 agosto – ingresso gratuito) Frogstock si animerà con i Punkreas! il 25 gennaio 2020 è una data che tutti i fan dei Punkreas ricordano molto bene: all’Alcatraz di Milano si celebravano i loro 30 anni di carriera. Da lì tutto è partito: un successo senza precedenti, vissuto con grandi ospiti, amici di sempre e persone accorse da ogni dove per celebrare tutti insieme i Punkreas. Ed è proprio da quello stesso punto che la band oggi annuncia che è pronta a ripartire.

Una promessa fatta due anni fa, alla quale Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), vogliono assolutamente tenere fede adesso che, finalmente, l’attesa per il grande ritorno sopra e sotto palco è terminata. Prende dunque il via XXX e Qualcosa..Tour, ovvero si riparte con i festeggiamenti per i 30 anni dei Punkreas, perché non si vive di soli ricordi e i Punkreas sono pronti a scendere nuovamente in pista per crearne di nuovi, memorabili, incredibili:

“Ci siamo, ci crediamo, ci proviamo! Riaccendiamo gli amplificatori! Festeggeremo i nostri 30 anni (e qualcosa) proprio come in quel concerto di ormai due anni fa…il formato sarà XXX e quindi doppio spettacolo e doppia scaletta! Ci rifaremo della PARANOIA DOMESTICA – con le migliori canzoni pre 2000 – e ne usciremo con la PELLE RUVIDA – con i pezzi del nuovo millennio! Noi ci mettiamo TUTTI i nostri watt, Voi portate la vostra energia!

XXX e Qualcosa..Tour è l’occasione di ritornare a vivere la musica dal vivo con quella forza che solo i Punkreas sono in grado di sprigionare dal palco, sulle note di una colonna sonora che ha accompagnato la band e tutti coloro che l’hanno sempre supportata, in oltre trent’anni, in giro per l’Italia, dai centri sociali ai cori alle manifestazioni, fino ai grandi festival internazionali”.

Per la penultima serata il festival proporrà inoltre i Rey Jacks e gli Wonderroof. L’aperitivo si animerà con Iza&Sara, mentre, alla fine dei concerti, si farà l’alba con dj Piccio.

I Rovere (27 agosto – ingresso gratuito) sono una band che ha avuto successo fin da subito con l’album di debutto “disponibile anche in mogano” e l’EP “ultima stagione”. Una rapida ascesa che li porta a dominare le playlist editoriali con moltissimi singoli e ad avere più di 90 mila followers sui social. Sempre nel 2019 i rovere sono stati protagonisti di circa 60 date da headliner, andate sold out nelle principali città italiane. Un successo fatto di sold out, decibel e canzoni cantate a squarciagola. Nel 2020 i rovere tornano sulla scena con mappamondo; il brano raggiunge oltre trecentomila views, seguito dopo pochi mesi da un nuovo singolo, “freddo cane feat. Mameli”: un brano frutto dell’incontro nato per gioco tra Nelson Venceslai, leader di rovere, e Mameli. Il brano è accompagnato da un video che supera le cinquecentomila views. Chiude la prima parte del 2021, insieme all’annuncio del tour 2022, Bim Bum Bam, vero e proprio omaggio agli anni ‘80. Il singolo vede la produzione artistica di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, collaboratore storico della band. Nel febbraio del 2022 esce il loro ultimo album “dalla terra a marte”, un viaggio nello spazio e nel tempo iniziato svariati singoli fa e dicono:

“ Il nostro secondo disco “dalla terra a marte” parte dall’esigenza di capire chi siamo e chi vogliamo essere. (…) Noi, in un periodo in cui viaggiare era un desiderio impossibile, abbiamo deciso di partire con la musica e di arrivare fino a Marte. E, come tutti i viaggi fatti per capire chi si è, siamo tornati indietro più confusi di prima. Con la convinzione però che tutto questo processo ci abbia portato a crescere, come persone ed artisti.”

Completeranno il programma i Klinker e i Colimbo. Un ultimo aperitivo insieme a MeriCler & Lisca sotto l’ipnotico Joker. La serata proseguirà sulla dance floor del Joker Disco Bar, con dj Elia Poggi e dj Iacopo Battilani.

Tutte le sere l’apertura dei cancelli avverrà alle 19. Per coloro che vorranno vivere a pieno il festival, sorseggiando bevande senza remore, verrà allestito un Rock Camp, campeggio gratuito che permetterà di ripartire freschi e riposati dopo un sonno ristoratore.

Inoltre, sempre nell’ottica di divertirsi responsabilmente, grazie al Ser.T di Faenza sarà possibile effettuare un controllo gratuito del tasso alcolemico. Infine, sarà presente una grande varietà di bancarelle d’artigianato locale e dischi sempre molto apprezzate dai cultori della musica e per i più piccini verrà allestita l’area bimbi, realizzata in collaborazione con Zerocento.