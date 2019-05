Giovedì 30 maggio prossimo, dalle ore 18.00 alle 23.30, sarà vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in piazza della Legna, a Faenza, in occasione del concerto live di Roger Group.

Pertanto le auto transitanti in via Severoli dovranno obbligatoriamente svoltare a destra all’intersezione con via Nazario Sauro.

Analogo obbligo di svolta a destra anche in vicolo Sant’Antonino, all’intersezione con la via Torricelli, che sarà chiusa nel tratto da piazza della Legna a vicolo Sant’Antonino.

Sempre giovedì, a Reda, per le prove di sbandieratori rionali in vista delle gare di domenica 2 giugno, divieto di circolazione e sosta – dalle ore 20.00 alle 22.30 – in parte della piazza Don Milani, in un’area di circa 50 metri quadrati.