Vaccinazione ai giovani: vicina in regione la soglia del 50%. Scuole in presenza: “Dare priorità a over60”

In attesa dello sblocco delle prenotazioni per le vaccinazioni della fascia d’età 12-19 anni, sono già moltissimi dal 30 giugno scorso i giovani che hanno deciso di iniziare il ciclo vaccinale contro il coronavirus in Emilia-Romagna, prenotando l’appuntamento negli hub vaccinali, sfruttando gli open day organizzati dalle varie azienda sanitarie o approfittando dell’occasione degli hub itineranti lungo la costa. In Emilia-Romagna sono già il 47,6% i giovani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Il 27% ha invece completato il ciclo vaccinale.