“Unitamente ed in accordo con i membri del comitato cittadino di Savarna Grattacoppa e Conventello abbiamo indetto una manifestazione apolitica pubblica autorizzata dal Questore di Ravenna per il giorno 17/09/2022 dalle ore 17:00 per rendere pubblico il nostro disappunto riguardo al fatto che da diversi mesi sono stati interrotti i lavori nel cantiere, iniziato oltre un anno e mezzo fa, per la ricostruzione del ponte che divide Savarna da Torri di Mezzano. I disagi per gli abitanti delle tre frazioni e frazioni limitrofe sono notevoli e ad oggi non abbiamo ancora una data non solo di ripresa dei lavori ma neppure una data di termine lavori.

La manifestazione si snoderá attraverso due cortei a partenza sincrona, uno con partenza da Piazza Italia a Savarna in direzione sbarramento del ponte e l’altro dal piazzale antistante la ferramenta di Torri di Mezzano sempre in direzione dello sbarramento del ponte dalla parte opposta per affiggere uno striscione​ #finiteilpontedisavarna in una virtuale connessione.

Attraverso questa manifestazione noi chiediamo: – L’immediata ripresa dei lavori del cantiere sul ponte del Lamone fino alla portata a termine con una data certa -Ristori adeguati per gli abitanti e le attività delle frazioni interessate