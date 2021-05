Arrivano 130 milioni di euro in Emilia-Romagna, per rimborsare i danni subiti da cittadini, attività e imprese a seguito di alluvioni e maltempo che hanno caratterizzato la nostra regione a maggio e novembre del 2019 e poi ancora nel 2020. Il provvedimento, inserito nel Decreto Sostegni bis, è legato in particolare all’alluvione di Nonantola, nel modenese, colpita dall’esondazione del fiume Panaro a dicembre 2020. 100 milioni sono destinati unicamente al Comune emiliano.