Concerti, mostre, convegni, cammini: il calendario delle celebrazioni dantesche si arricchisce

Concerti, conferenze, mostre, progetti artistici, cammini, sono 64 i soggetti che hanno risposto alla Chiamata pubblica del Comune di Ravenna per arricchire il calendario di eventi previsto per le celebrazioni dantesche. Di questi 64, 39 sono i progetti che il comitato dantesco e il Comune di Ravenna hanno deciso di inserire nel programma ufficiale per il settimo centenario della morte di Dante. 10 eventi sono già stati realizzati nel 2020. 29 andranno in scena nel 2021. 156 mila euro l’investimento complessivo del Comune. Di questi, 106 mila euro per i progetti di quest’anno. È questo l’apporto che associazioni culturali, operatori e realtà del territorio hanno voluto dare al ricordo del Sommo Poeta.