A un anno dall’alluvione che ha colpito la città di Faenza, tutta la provincia di Ravenna e l’intera Romagna, il gruppo teatrale Menoventi presenta “La Cerimonia del Fango”, un progetto che mette l’arte al servizio della comunità, come veicolo per affrontare e trasformare le ferite collettive in opportunità di consolidamento della coesione sociale, consolidando quella resilienza che la comunità faentina ha mostrato con grande forza.

Menoventi organizza da oltre dieci anni il percorso di formazione e il festival MEME. In considerazione di questo accadimento straordinario che ha colpito la città, Gianni Farina e Consuelo Battiston – co-fondatori di Menoventi – hanno deciso di riconfigurare l’edizione 2024 di MEME, mettendola completamente a servizio della città e trasformandola in un progetto speciale, che inizia il 31 gennaio con 3 laboratori gratuiti e si conclude nel giorno dell’anniversario dell’alluvione, il 16 maggio, con una grande cerimonia collettiva lungo le rive del fiume Lamone.

I laboratori gratuiti in partenza, che si terranno alla Casa della Musica (via San Silvestro 136 a Faenza) e per i quali le iscrizioni sono aperte.

E’ dedicato ai bambini della scuola primaria “Di voce in voce”, sotto la guida di Ermelinda Nasuto, con cui, partendo da giochi con la voce e con la parola, i bambini cercheranno di instaurare un dialogo con il fiume in 12 incontri il giovedì dalle 17 alle 19 a partire dal 1 febbraio.

Beatrice Cevolani condurrà “Bubble” con i ragazzi dai 12 ai 17 anni, esplorando la creatività individuale e di gruppo per narrare gli eventi dell’alluvione anche da punti di vista inconsueti, con l’aiuto della fantasia e del teatro, attraverso il lavoro sul corpo, sulla voce e sulle emozioni. Sono 12 gli appuntamenti, i martedì dalle 17 alle 19 a partire dal 6 febbraio.

Gianni Farina in “Fluire”, laboratorio dedicato agli adulti, abbraccerà la forza degli elenchi, creando mantra di ripetizioni per onorare ciò che l’acqua ha portato via, in 15 incontri i mercoledì dalle 20 alle 22 a partire dal 31 gennaio.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori gratuiti sono a disposizione la mail info@e-production.org e i numeri 346/3047164 e 328/8254153.

Tutti i laboratori, ideati e tenuti da formatori di profonda esperienza, convergeranno verso una cerimonia finale il 16 maggio lungo le rive del fiume Lamone. Durante la Cerimonia del Fango, i partecipanti dei laboratori condurranno parate aperte alla cittadinanza ripercorrendo al contrario le strade invase dall’acqua e culminando in un rituale che intende confrontarsi con il fiume per cercare una tregua, un accordo. L’evento mira a elaborare paure e tensioni della città, trasformando l’esperienza attraverso l’espressione artistica e il coinvolgimento attivo della cittadinanza.