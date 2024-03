Quest’anno in occasione di “Sorelle Festival”, rassegna di eventi culturali sulle tematiche di genere coordinato dall’associazione Fatti d’Arte, il circolo ARCI Prometeo propone la presentazione del libro “Nomi di Piume” di Muriel Pavoni. Lunedì 11 marzo alle ore 20.45 presso la sede del circolo in vicolo Pasolini 6.

Il volume si incentra sulla vita delle scrittrici del Novecento, sulle loro ambizioni e soprattutto sugli sbarramenti e sulle censure che hanno dovuto affrontare nel corso della loro carriera, prendendo in esame le vite di venti scrittrici italiane, più una immaginaria. Per ciascuna si cita un episodio particolare delle loro vite e un racconto ispirato al momento scatenante del sentirsi scrittrice.

Le scrittrici sono: Grazia Deledda, Maria Messina, Dolores Prato, Anna Banti, Fausta Cialente, Lalla Romano, Laudomia Bonanni, Paola Masino, Alba De Cespedes, Elsa Morante, Joyce Lussu, Livia De Stefani, Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg, Luisa Adorno, Gina Lagorio, Cristina Campo, Goliarda Sapienza, Marina Jarre, Fabrizia Ramondino, Milena Vuorpi.

A moderare, lo staff di Moby Dick, bookstore indipendente, già coinvolto con ottimi risultati nelle precedenti edizioni di Sorelle Festival

– L’autrice Muriel Pavoni, nata a Imola, ha una laurea in storia dell’arte e lavora nel settore della formazione. Ha già pubblicato “La discarica degli acrobati sbadati” (2011), “Veduta di pianura con dame” (2015), “Fermata al tramonto con cimitero” (2017). Ha inoltre partecipato al romanzo collettivo “Il libro delle vergini imprudenti”(2014), alcuni dei suoi racconti sono apparsi in antologie e riviste e ha scritto due testi per il teatro.