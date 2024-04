Domani, domenica 14 aprile, alle 12, al Circolo in via della Spiga, 48, a Milano, inaugura, nell’ambito di Milano Design Week, la mostra Don’t Get Too Comfortable, che esplora gli approcci decostruttivisti dell’arte contemporanea e del design da collezione curata dall’architetto Nicole Saikalis Bay.

Tra le esposizioni anche la serie di sedute presentate in anteprima da CARA/DAVIDE, i designer Cara Judd e Davide Gramatica, alla mostra Episodi di Mosaico Contemporaneo, curata da Maria Cristina Didero, a palazzo Rasponi dalle Teste, in occasione della scorsa VIII Biennale di mosaico contemporaneo, e realizzate dai laboratori musivi ravennati Pixel Mosaico e Dimensione Mosaico.

L’esposizione si addentra nei territori innovativi in cui l’arte contemporanea incontra il design.

Le opere pionieristiche delle artiste Mandy El-Sayegh e Tracey Emin entrano dunque in dialogo con gli originali pezzi di quattro affermati designer italiani: oltre a CARA \ DAVIDE, Duccio Maria Gambi, Marco Guazzini e TIPSTUDIO che sfidano e ridefiniscono il comfort e l’estetica convenzionale del design, sollecitando una rivalutazione delle narrazioni personali attraverso lavori provocatori.