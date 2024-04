Ultimi giorni di lavori al ponte Bailey di Faenza: verranno concluse le rampe per accedere e scendere all’infrastruttura e la rotatoria necessaria all’incrocio fra via Lapi e via Renaccio. Il ponte potrebbe essere inaugurato alla fine della prossima settimana o nei giorni successivi. Alla cerimonia dovrebbe essere presente la struttura commissariale e il commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. Prima però, sempre la prossima settimana, dovrà essere eseguito il collaudo con le relative prove di carico, per verificare la stabilità della nuova costruzione.