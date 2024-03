Ieri davanti ad un numerosissimo pubblico il Parroco Don Matteo Valentini con i massimi dirigenti del Circoli Acli, il Presidente Provinciale Antonio Nonni e il Segretario Regionale delle Acli Walter Raspa, taglia il nastro per la riapertura del Circolo Acli nel ricordo dei due Presidenti recentemente scomparsi che hanno retto il Circolo per oltre cinquanta anni: Dino Fabbri e Eugenio Ferruzzi.

Non poteva mancare il ricordo ai precedenti Parroci che hanno sempre sostenuto il Circolo Acli: Don Silvio Danesi, Cabantous Don Pierre Laurent, Don Dario Szymanowski.

Con la riapertura del Circolo Acli, ritornano le iniziative culturali, sportive di promozione sociale rivolte alla cittadinanza ed ai paesi limitrofi.

Il Parroco Don Matteo nel suo saluto agli aclisti, si è augurato che il circolo osservi sempre la giustizia e la carità per concorrere al bene e la crescita di tutta la comunità di Piangipane.

Il nuovo Consiglio Direttivo è già al lavoro per la preparazione della Festa Parrocchiale di S.Macario.