“I ❤️ Shopping a Faenza”, il gruppo Facebook ideato per la promozione delle attività commerciali di Faenza, è tornato a pubblicare l’ormai tradizionale video di Natale. Un appuntamento che si rinnova per invitare i faentini ad acquistare i regali di Natale nei negozi della città.

Il gruppo è nato, come forma di autopromozione, per ospitare tutte le tipologie di attività commerciali della città non afferenti a centri commerciali