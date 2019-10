Grande successo per la prima escursione conoscitiva rivolta ai Sindaci e agli Amministratori dei sei comuni della Comunità del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Merito di una splendida sinergia tra il Parco Regionale e i Comuni coinvolti, di una efficace rete di rapporti e collaborazioni con diverse realtà come la Federazione Speleologica Regione EmiliaRomagna e l’UNIMORE per citarne alcune, di una metodologia efficace e di tanto entusiasmo .

Amministrare un territorio implica ovviamente avere opportuna conoscenza dello stesso. Obbiettivo del Parco è diffondere conoscenza e consapevolezza, per questo è importante organizzare momenti di questo tipo per “Vedere, Sentire, Entrare in simbiosi con il territorio, per viverlo, amarlo, proporlo e valorizzarlo con cura e rispetto. Come afferma Marina Lo Conte, Presidente della Comunità del Parco della Vena del Gesso Romagnola: “Abbiamo pensato ad un percorso conoscitivo rivolto ai Sindaci e agli Amministratori dei territori dei sei comuni del Parco della Vena del Gesso Romagnola per sensibilizzare promuovere, dare il giusto valore gli aspetti geologici, carsici, naturalistici, storici – culturali e agro ambientali di questa area protetta, aumentando la responsabilità, l’importanza e il senso di appartenenza a questo Parco”.

L’iniziativa, che ha tutte le premesse per essere la prima di una serie di escursioni si è svolta a Tossignano ( Bo) luogo di grande Impatto geologico dove è possibile ammirare una buona parte della Vena del Gesso.