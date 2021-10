Una lite fra studenti è degenerata a Cervia e si è conclusa con un giovane ragazzo trasportato al Bufalini con il codice di massima gravità. Due amici, una ragazza e un ragazzo, hanno iniziato fuori da scuola un litigio per cause ancora da accertare. Improvvisamente il giovane avrebbe alzato le mani nei confronti dell’amica, colpendola violentemente, salvo poi allontanarsi. Poco dopo, sentendosi in colpa per quanto accaduto, forse per paura delle conseguenze riportate dalla ragazza, il giovane è salito sulla rampa di accesso di un garage e si è buttato giù. Un volo di qualche metro. Lanciato l’allarme al 118, il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario che ha immediatamente predisposto un ricovero d’urgenza, con il codice di massima gravità, al centro traumatologia di Cesena dove il ferito è stato trasferito a bordo dell’elimedica. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri