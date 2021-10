Ancora sangue sulla via Destra Canale Molinetto, ragazzo in fin di vita, sbatte contro il muretto e si ribalta | Video

Gravissimo incidente in tarda serata verso le ore 22.00 sulla via Destra Canale Molinetto direzione Punta Marina, un giovane di circa 30anni a bordo di una Peugeot per vie in causa di accertamento ha sbattuto contro il muretto che delimita la carreggiata per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il ragazzo dalle lamiere per poterlo affidare alle prime cure del 118. Il ragazzo è stato poi trasporto in fin di vita all’ospedale di Ravenna. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.