“Il nucleo attorno al quale è nata Coldiretti è stato la famiglia contadina cattolica. È essenziale rimetterla al centro coi suoi valori per andare verso un futuro nel quale la transizione ecologica sappia scindere la crescita dal consumo delle risorse”. Lo ha detto il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli in occasione del saluto di benvenuto ai partecipanti all’evento organizzato in occasione del ventesimo anniversario di Retinopera, la rete che promuove la collaborazione fra le 24 Organizzazioni del mondo cattolico italiano che la compongono.

L’evento ha visto la presenza di oltre 120 delegati delle varie associazioni aderenti, alla presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Presenti Nunzio Primavera, rappresentante di Coldiretti in Retinopera, la delegata di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati, il Presidente Nicola Bertinelli insieme al Direttore Marco Allaria Olivieri.

Nel corso del dibattito è intervenuta Veronica Barbati sul tema di transizione ecologica, comunità energetica ed ecologia integrale. “È importante che l’agricoltura vada nel futuro attraverso la programmazione e la ricerca” ha detto la Barbati che ha proseguito: “Solo così e non mettendo in discussione l’importanza del nostro comparto, possiamo attuare una transizione ecologica sostenibile per tutta la comunità”.

La sede regionale di Coldiretti Emilia Romagna a Bologna ha ospitato l’evento e offerto il pranzo realizzato con i prodotti tipici delle aziende del circuito Campagna Amica e Terranostra.