Un corpo senza vita è stato ritrovato lungo la ferrovia fra Faenza e Castel Bolognese. Sono in corso gli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria che hanno portato ad un forte rallentamento del traffico ferroviario lungo la linea Bologna-Ancona. La circolazione ha subito anche una sospensione di 30-40 minuti successivamente al ritrovamento. Le indagini delle forze dell’ordine si stanno al momento concentrando per risalire all’identità del cadavere e per ricostruire le cause del decesso.

Come segnala il sito di Trenitalia, a subire maggiori disagi sono i treni a lunga percorrenza:

FA 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:55)

FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:55)

FA 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (20:50)

FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:50)

FA 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36)

FB 8811 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:52)

IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:58)

IC 611 Bologna Centrale (16:00) – Bari Centrale (23:08)

Alle 16 il traffico era ancora segnalato come fortemente rallentato, con ritardi fino a 100 minuti