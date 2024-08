Cinema sotto le stelle alla Punta degli Orti e due eventi ai Salesiani per i giovani

Cinema sotto le stelle alla Punta degli Orti e due eventi ai Salesiani, uno dedicato ai giovani e tre feste per chi nel 2000 era ragazzo o bambino. Sono i tre progetti vincitori del bando GiovaFA, il percorso di partecipazione ideato dal Comune di Faenza per sviluppare idee legate al mondo dei giovani. Ognuno dei tre vincitori riceverà un contributo da 8 mila euro, grazie anche ad un finanziamento della Regione. Gli eventi dovranno essere sviluppati nel corso dell’estate del 2025.

Il progetto ha coinvolto 14 scuole superiori di secondo grano e 10 associazioni giovanili della città. 380 in tutto i ragazzi che hanno partecipato.

Le votazioni si sono tenute nei mesi scorsi e hanno votato ragazzi con un’età tra i 16 e i 25 anni, residenti a Faenza. 40 i progetti presentati, 30 gli ammessi alla fase finale. 242 i voti che hanno decretato i tre progetti vincitori.