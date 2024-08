Venerdì 23 agosto alle 20, al bagno Corallo Beach in viale Italia 115 a Marina Romea, si svolgerà “Paella di beneficenza” una serata a sostegno del progetto “Prevenzione del melanoma” della Skin cancer Unit IRST -IRCCS Dino Amadori, UO Meldola e Ravenna con l’intrattenimento musicale della Band Oncomusic on the road. L’evento sosterrà l’Istituto Oncologico Romagnolo e i progetti del professor Ignazio Stanganelli. È consigliata la prenotazione (tel. 0544 446399 bagno Corallo Beach).