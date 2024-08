Hera comunica che a partire dalla prossima settimana, a seguito di predisposizione di lavori straordinari nelle Stazioni Ecologiche (nelle province di Ravenna e Cesena), temporaneamente non sarà possibile conferire gli olii vegetali. Per dare continuità al servizio di raccolta degli olii vegetali esausti verranno collocate nei pressi dell’accesso delle Stazioni Ecologiche apposite colonnine accessibili 24 ore su 24, a prescindere dagli orari di apertura della Stazione Ecologica.

Le colonnine saranno dedicate alla raccolta degli olii vegetali con modalità di conferimento differenti rispetto alla Stazione Ecologica: in bottiglie di plastica ben chiuse, con diametro massimo di 18 centimetri.

Gli addetti al presidio della Stazione Ecologica sono informati e sensibilizzati ad assistere gli utenti che dovessero manifestare eventuali difficoltà derivanti dal cambio di metodo di conferimento degli olii e, per agevolarli, provvederanno alla distribuzione di utili imbutini, utilizzabili per la raccolta/travaso degli oli alimentari a casa. Nei pressi degli ingressi delle Stazioni Ecologiche verranno inoltre affissi cartelli informativi. Nei prossimi mesi, Hera provvederà a collocare nuove colonnine per implementare permanentemente i punti di raccolta anche sul territorio.