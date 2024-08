La Rocca di Riolo accoglie settembre con un ricco calendario di eventi pensati per appassionati di storia, mistero e avventura. Un’occasione perfetta per scoprire un luogo affascinante, dove la tradizione incontra il divertimento.

Giovedì 5 e 12 settembre alle ore 21 sono in programma gli ultimi 2 appuntamenti di “A lume di Candela”, una visita guidata emozionante nel passato, in compagnia di Caterina Sforza, la leggendaria Leonessa delle Romagne. Attraverso la sua voce, i partecipanti rivivono la storia millenaria della Rocca, dalla costruzione della prima torre fino alle modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza. Un’esperienza unica arricchita dalla suggestiva illuminazione delle candele, che renderà ancora più magico e misterioso questo viaggio nel tempo.

Il fine settimana dal 6 all’8 settembre vede la Rocca e le vie di Riolo Terme protagoniste della tradizionale Festa dell’Uva e dell’Ecomuseo. Un evento che unisce la più antica sagra del paese alla valorizzazione del territorio, offrendo giornate di celebrazioni, spettacoli e attività culturali per grandi e piccini.

Sabato 21 settembre dalle ore 19 debutta la nuova escape room Rocca Escape “I doni della morte”. Rivolta a un pubblico adulto, questa avventura catapulta i partecipanti nel mondo magico di Harry Potter. La missione? Trovare e raccogliere tutti gli Horcrux utilizzati da Voldemort per preservare la sua anima. Un’esperienza coinvolgente e immersiva, dove oscurità e mistero sono i veri protagonisti.

Domenica 29 settembre dalle ore 10, un’avventura straordinaria attende i più giovani con “Junior Rocca Escape – Mistero ad Hogwarts”, un gioco escape dedicato a bambini e famiglie e ispirato al magico mondo di Hogwarts. Questa speciale escape room, invita i partecipanti a risolvere enigmi e misteri per fuggire dalla torre della Rocca di Riolo. In un’ora di tempo devono completare la missione e trovare la chiave per la libertà.