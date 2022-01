Chiesa dei Servi: si valutano i progetti per il recupero | VIDEO

Non solo Palazzo delle Esposizioni e Fiera, il Comune di Faenza sta studiando il progetto di riqualificazione della Chiesa dei Servi. In realtà da anni sono in corso le valutazioni dei progetti per il recupero dell’antico edificio. La chiesa fu costruita nella prima metà del 1300. A metà del 1700 venne completamente ripensata. Al termine dei combattimenti della seconda guerra mondiale, le truppe tedesche in ritirata distrussero il campanile e buona parte dell’abside. Il campanile, uno dei più alti di Faenza, non fu più ricostruito.