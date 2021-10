Lunedì 18 ottobre alle ore 21.00, al Cinema Europa di Faenza, Francesco Bianchini (Università di Bologna) aprirà il ciclo Incontro col Filosofo, curato dall’Ass. Filò – Il filo del pensiero, con una conferenza dal titolo Che cosa c’è di intelligente nell’intelligenza artificiale? Ecco un breve abstract dell’incontro:

L’intelligenza artificiale è una disciplina che ha ormai raggiunto molti campi della ricerca scientifica e della produzione di beni e servizi, e in definitiva della nostra stessa vita. Le tecnologie di intelligenza artificiale sono ormai utilizzate a più livelli e per più scopi, e in molti casi l’utente ne è solo parzialmente consapevole. Ma cosa vuol dire intelligenza artificiale? Perché si parla di intelligenza in relazione a determinati artefatti tecnologici? Dove sta l’intelligenza in qualcosa di così radicalmente diverso da un essere umano? Nel corso dell’incontro saranno affrontate tali domande e verrà tracciato il profilo del rapporto fra esseri umani e gli attuali sistemi intelligenti, in un percorso che parte dalla tecnologia per arrivare alla filosofia.

L’evento è gratuito, previo tesseramento all’Associazione Filò – Il filo del pensiero (€ 15 euro– € 10 studenti – € 5 minori). Per partecipare è richiesto il Green pass.

Francesco Bianchini è professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna. Svolge attività di ricerca nell’ambito della filosofia della scienza, delle scienze cognitive e dell’intelligenza artificiale, occupandosi di tematiche epistemologiche connesse agli studi sulla mente. Nel corso degli anni si è occupato di temi connessi al linguaggio, ai concetti e ai modelli cognitivi in ambito simulativo, in particolare quelli biologically inspired. Si interessa anche di particolari forme di ragionamento induttivo, dedicandosi allo studio dell’analogia e dell’utilizzo dei modelli nella spiegazione scientifica. È autore e curatore di numerose pubblicazioni, tra cui libri e articoli su riviste nazionali e internazionali.