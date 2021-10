Dopo il grande successo del suo libro su Annunziata Verità “La ragazza ribelle”, Claudio Visani torna alla Bottega Bertaccini di Faenza con il suo primo romanzo, un romanzo politico lo diciamo subito, “Il Presidente di Luna Nera” (Pendragon). A dialogare con l’Autore ci sarà Gabriele Albonetti. La presentazione è in programma per sabato 23 ottobre, alle 17.30.

È un romanzo fortemente ancorato alla realtà (quella di adesso ma anche quella di un futuro prossimo), dove non si stentano a riconoscere movimenti, partiti e uomini politici, camuffati nel nome ma perfettamente riconoscibili. Un romanzo di grande attualità che analizza il periodo buio che stiamo vivendo ma che ci porta fino agli anni attorno al 2050 e prospetta un futuro inquietante tutt’altro che improbabile.

Una storia in cui si mescolano realtà e finzione. Mauro Dall’Osso è un figlio delle periferie con poca voglia di studiare e lavorare, e con un’attrazione fatale per le donne. Per sfuggire al destino degli ultimi si butta in politica, in un’Italia dominata da improbabili leader e ormai governata dai social. Grazie alla sua spregiudicatezza e all’abilità nell’uso del web riesce a emergere e a diventare la stella più brillante del firmamento politico italiano, mentre il mondo, sconvolto dalle pandemie, dai cambiamenti climatici e dalla crisi, precipita verso la “Terza guerra mondiale a pezzetti”. Mauro diventa deputato, referente di un nuovo movimento, ministro, presidente del Consiglio, accetta il presidenzialismo e diversi ricatti di regime. Ma il suo pensiero è inquieto. Il mondo cambia e non certo in meglio. Sarà questo il momento di una inaspettata svolta etica che porterà Dall’Osso a rompere i vecchi schemi per tentare di cambiare radicalmente il Paese. Una trasformazione che farà di lui il fastidioso granello di sabbia da rimuovere per non inceppare l’ingranaggio che governa il sistema.