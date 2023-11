Nel 2013 la Biblioteca Comunale di Russi si trasferiva nell’attuale sede ristrutturata dell’ex macello comunale, in via Godo Vecchia 10. Per festeggiare il decennale, il Comune di Russi organizza un ricco calendario di iniziative (letture animate, laboratori, giochi, una mostra, un cineforum per ragazzi), accompagnato da una cartolina celebrativa del progetto «Da Russi con Amore», che si aggiunge alla collezione avviata a dicembre 2020 (in distribuzione gratuita presso

«Siamo felici di festeggiare con i cittadini questo importante compleanno – spiega l’Assessora alla Cultura, Grazia Bagnoli -. La “nostra” biblioteca è un luogo a disposizione della comunità, delle associazioni, dei singoli, dove creare e potenziare relazioni, realizzare produzioni culturali, trovare nuove opportunità formative e di aggiornamento: in sintesi, un luogo di incontro e conoscenza, ma anche di svago».

IL PROGRAMMA

venerdì 17 novembre (POSTI ESAURITI)

ore 20.00 | UNA NOTTE IN BIBLIOTECA

lettura animata per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni e i loro peluche

sabato 18 novembre

LASCIATEMI GIOCARE

In occasione della Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

dalle ore 14.30 alle 18.30: CaiMercati – Giochi di Strada allestirà gli spazi della biblioteca con aree gioco e travestimenti, per dare spazio alla creatività e al divertimento

ore 15.00: Alla ricerca di un trasformatesta… laboratorio con la cartapesta (per bambini dai 6 anni in su), a cura di Pamela Casadio – Scuola Arti e Mestieri Cotignola (prenotazione consigliata al numero 0544 587640 oppure scrivendo a biblioteca@comune.russi.ra.it)

ore 17.00: Lettura animata in CAA (per bambini dai 4 ai 10 anni) la Comunicazione Aumentativa Alternativa, che utilizza sistemi di simboli o di immagini per rendere più comprensibile il testo

martedì 21 novembre

ore 20.00 | GRUPPO DI LETTURA

incontro sul libro Swing Low di Miriam Toews

mercoledì 22 novembre

ore 18.30 | CINEFORUM: PERSEPOLIS

proiezione del film di animazione di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud e pizzata finale

dagli 11 ai 17 anni

(prenotazione consigliata al numero 0544 587640 oppure scrivendo a biblioteca@comune.russi.ra.it)

sabato 25 novembre

ore 10.00 | LETTURA ANIMATA

con i lettori volontari

dai 6 ai 10 anni

lunedì 27 novembre

ore 17.00 | DA SOLI CI SI PERDE, INSIEME SI VA LONTANO

mostra-evento nell’ambito della giornata internazionale delle persone con disabilità

ore 17.30 | PLAYBACK THEATRE

30 novembre-3 febbraio

NELLA TANA DI ZUGAROSS

installazione ludico-culturale, a cura di Gianni Zauli, ispirata all’omonimo gioco pubblicato da Vanessa Zanelli (partendo da un’idea di Miranda Blosi) per raccontare e ricordare personaggi, luoghi, miti e ritrovi di Russi

inaugurazione giovedì 30 novembre ore 18.00

giovedì 30 novembre

ore 17.00 | MUSICA E PAROLE

la biblioteca raccontata dal gruppo di lettori e lettrici volontari “Le Faville”

lunedì 4 dicembre

dalle ore 9.00 | HUMAN LIBRARY

la Biblioteca Comunale accoglierà i lettori volontari che, per l’occasione, si trasformeranno in jukebox viventi, pronti a dispensare, a chi lo richiederà, letture tratte dalle opere più famose di grandi autori

mercoledì 6 dicembre

ore 18.30 | CINEFORUM: WOLF CHILDREN

proiezione del film di animazione di Mamoru Hosoda e pizzata finale

dagli 11 ai 17 anni

(prenotazione consigliata al numero 0544 587640 oppure scrivendo a biblioteca@comune.russi.ra.it)

venerdì 15 dicembre

ore 17.00 | LETTURA ANIMATA

con le Faville

dai 3 ai 6 anni

sabato 23 dicembre

ore 10.00 | LETTURA ANIMATA

con i lettori volontari

dai 6 ai 10 anni

Per informazioni: Ufficio Cultura 0544 587642 cultura@comune.russi.ra.it

Biblioteca Comunale: 0544 587640 biblioteca@comune.russi.ra.it

Il programma può subire variazioni per motivi tecnici o per cause di forza maggiore.