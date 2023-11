Sabato 2 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 porte aperte alla Scuola Paritaria Cattolica San Vincenzo de’ Paoli di Ravenna, via F. Negri, 28.

L’offerta formativa per l’anno scolastico 2024 – 2025 sarà presentata e declinata sui 3 Ordini che rappresentano la struttura portante dell’Istituto: Infanzia (comprensiva della sezione Primavera – 2 anni), Primaria e Secondaria di I grado.

Una sorta di visite guidate ai progetti didattici che traducono in crescita il compito e l’impegno educativo che i Docenti si assumono ogni giorno con passione.

“L’Open Day è la comunicazione della vita della nostra Scuola – afferma il dirigente Romano Valentini – perchè siamo tutti consapevoli che il valore di ciò che accade a Scuola ogni giorno oltrepassi le mura di via Francesco Negri; sia utile a tutta la realtà che ci circonda in quanto produce futuro, crea una prospettiva, genera speranza: fa crescere. Plurilinguismo, Musica, Sport, l’affronto delle ‘emergenze’ sociali, l’apertura alle iniziative del territorio fanno della nostra Scuola una casa grande come il mondo”.