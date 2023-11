Venerdì 24 novembre alle 20.30, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, è in programma un incontro pubblico per la presentazione del progetto “La Valletta”, riguardante le casse di espansione del Fosso Vecchio e l’efficientamento della pratica irrigua nel comparto Villa Prati-Boncellino.

Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo e i tecnici del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per illustrare il progetto.

Il progetto unisce diverse esigenze: la messa in sicurezza del territorio per quanto riguarda le piene del Fosso Vecchio in caso di pioggia, l’obiettivo ambientale di risparmiare quanto più possibile la risorsa idrica e garantirne la qualità e un approvvigionamento sicuro attraverso la distribuzione delle acque del Cer mediante reti tubate interrate con consegna dell’acqua irrigua in pressione fino a bordo d’azienda.

I lavori, dell’importo complessivo di oltre 60 milioni e 137mila euro, sono finanziati per 37 milioni dal Pnrr, per circa 18 milioni e 695mila euro dal Foi, che copre il maggior costo dell’opera dovuto all’aumento dei prezzi e per oltre 4 milioni dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e dai privati beneficiari.

L’appalto è suddiviso in tre lotti per permettere l’avanzamento dei cantieri in contemporanea e il rispetto delle tempistiche dettate dal Pnrr: i lavori sono stati affidati nei giorni scorsi.