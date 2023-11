Vendita Ortazzo-Ortazzino (La Pigna,-Città-Forese-Lidi): “Enormi responsabilità del Sindaco de Pascale”

“La vendita di Ortazzo -Ortazzino è stata al centro di una conferenza stampa organizzata dal gruppo consiliare La Pigna, Città–Forese – Lidi.“La vicenda dell’Ortazzo – Ortazzino testimonia una ferrea volontà da parte dell’amministrazione del Sindaco Michele de Pascale di non volere intervenire sulla questione oltre che una serie di aspetti che necessitano indubbiamente di chiarimenti.” – ha detto la consigliera Veronica Verlicchi, aggiungendo che: “L’area naturalistica Ortazzo-Ortazzino, insiste totalmente nel territorio del Comune di Ravenna. Il Sindaco di Ravenna nonché Presidente della Provincia di Ravenna de Pascale dovrebbe, quindi, essere il principale interessato affinché l’Ortazzo-Ortazzino sia acquisita totalmente dal pubblico. Eppure, sembra davvero che stia facendo di tutto affinché ciò non avvenga.”Durante la conferenza stampa la Pigna ha anche presentato una lunga indagine amministrative, fatta nei documenti richiesti agli enti coinvolti. Inoltre, ha presentato anche una mozione in consiglio comunale, che si discuterà 11 dicembre. La vendita di Ortazzo-Ortazzino è stata al centro di una conferenza stampa organizzata dal gruppo consiliare La Pigna, Città–Forese – Lidi.

