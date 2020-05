Mobilità, cartellonistica, eventi, ristorazione, negozi: in un documento le proposte per il nuovo turismo

Una serie di proposte per contribuire a rilanciare il turismo una volta passata l’emergenza coronavirus. Il documento porta la firma di Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi, dell’associazione ravennate Dis-Ordine, e dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sezione Triveneto ed Emilia-Romagna ed è dedicato alla memoria di Desideria Pasolini Dall’Onda, fondatrice di Italia Nostra, nel suo 100° compleanno. Il documento prende in considerazione diversi aspetti legati al mondo del turismo, dai luoghi meta dei visitatori alle modalità con le quali raggiungerli, dagli esercizi pubblici agli spazi verdi e alla mobilità.

Quando il turismo potrà ripartire sarà indispensabile, secondo i proponenti, aumentare la visibilità e l’accoglienza delle città e la fruibilità del territorio e dei siti.