“Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltore e la tutela del creato”, è il titolo della 73ª Giornata del Ringraziamento che domenica 19 novembre sarà celebrata a livello provinciale a Casola Valsenio presso la Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine (piazza della Chiesa, 3).

La scelta di promuovere l’appuntamento annuale nel comune collinare non è casuale, ma – spiega Coldiretti Ravenna – nasce dalla volontà di tenere alta l’attenzione su di un territorio pesantemente colpito dagli eventi alluvionali del maggio scorso, un territorio che porta le ferite evidenti delle frane e degli smottamenti avvenuti in quei tragici giorni e che ancora attende la completa messa in sicurezza.

La Giornata del Ringraziamento – istituita per iniziativa della Coldiretti a livello nazionale nel 1951 e fatta propria dalla Cei nel 1975 – segna dunque un’occasione di sosta e di riflessione sulla necessità di prendersi cura dell’ambiente, della terra e dei suoi frutti ed è da sempre festa identitaria di Coldiretti.

Il messaggio inviato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace in occasione della 73° Giornata Nazionale del Ringraziamento, è incentrato sull’insegnamento biblico della fraternità capace di illuminare ogni attività umana, agricoltura compresa, soprattutto in questo momento di grande difficoltà che vive la nostra provincia agricola messa a dura prova dagli sfasamenti climatici: alluvione, frane, gelate tardive, trombe d’aria e da una ricostruzione complessa, indispensabile e necessaria.

Sono questi temi molto cari a Coldiretti che da sempre con queste celebrazioni si riunisce per riflettere sui significati più autentici alla base delle attività agricole.

“In un momento così complesso per la nostra agricoltura, per via appunto delle conseguenze dei cambiamenti del clima – commenta il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte – la Giornata del Ringraziamento rappresenta un momento per riunirci, riflettere e richiamare un’attenzione forte sul ruolo centrale degli agricoltori che, è doveroso ricordarlo, sono i primi custodi del territorio e si prendono cura degli altri, in un’ottica di fratellanza comunitaria e cooperazione, tutelando l’ambiente e producendo buon cibo, genuino, di qualità”.

Di seguito il programma della Giornata:

Ore 10.30 Concentrazione dei trattori

Ore 11.00 Santa Messa – Celebra il Vescovo di Imola S.E. Mons. Giovanni Mosciatti

Ore 12.00 Benedizione dei mezzi agricoli

Ore 12.30 Degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio promossa da Campagna Amica e Coldiretti Ravenna