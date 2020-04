Dalle “Ricette del recupero” alla “Settimana del recupero”: “Diamo attenzione alle cose importanti e non sprechiamo cibo”

Chef, osti e azdore interpretano il riuso degli avanzi dei piatti del giorno prima. È Tempi di Recupero, la realtà nata attorno ad un’idea di Carlo Catani, oggi diventata associazione e al centro dell’attenzione di molti utenti che in queste settimane di isolamento hanno provato e ideato ricette per recuperare il cibo piuttosto che buttarlo. Si tratta della campagna social “Ricette del recupero”: dalle frittelle alla pasta, dai passatelli al sorbetto, dalle polpette alla faraona sono tante le ricette che si possono trovare su Facebook o sul sito internet. A Pasqua sono stati diversi i consigli per il pranzo da organizzare in casa. E così, in occasione dei prossimi ponti festivi, il 25 aprile e l’1 maggio, da trascorrere rigorosamente nelle proprie abitazioni, arriverà un’intera settimana dedicata al recupero.