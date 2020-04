Nella prima giornata del fine settimana il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla Polizia Locale, richiama ancora una volta l’importanza di comportamenti corretti e rispettosi delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Coronavirus da parte di tutti, confermando che la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine, sotto la regia della Prefettura, continuano a controllare capillarmente il territorio: “La riduzione dei contagi e soprattutto il fatto che si stiano liberando posti nelle terapie intensive e negli ospedali fa finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel. Ma si tratta di una luce ancora lontana; per questo è indispensabile continuare a rispettare alla lettera le misure di contenimento, per non vedere vanificati i risultati dei sacrifici che stiamo compiendo da più di un mese e in particolare quelli del lavoro dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari, encomiabili sia per l’impegno e la dedizione che per la qualità del loro operato. Tutte le attività che non sono strettamente indispensabili devono continuare a essere rimandate.

Condivido totalmente le preoccupazioni delle associazioni di categoria e degli imprenditori.

Al di là delle azioni che il Governo dovrà fare per sostenere concretamente le imprese e le famiglie, stiamo mettendo in campo tutti i ragionamenti possibili per interventi di sostegno a livello locale e vigilando sulle azioni della Regione e del Governo – ai quali, se necessario, chiederemo ulteriori passi – affinché possano integrarsi al meglio ed essere il più efficaci possibile.

Ed è anche pensando alla necessaria ripresa delle attività economiche che dico che dobbiamo continuare a stare in casa e a rispettare le regole. Perché non ci potrà essere ripresa delle attività economiche se prima la situazione non sarà sotto controllo dal punto di vista sanitario e se oggi mollassimo la presa il rischio di tornare indietro sarebbe elevatissimo, con conseguenze assolutamente negative anche per le stesse attività economiche”.