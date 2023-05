Da 19 anni il “Bagnino per amico” è il servizio gratuito sulle spiagge di Cervi a, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata che si occupa in acqua e in spiaggia dei turisti con disabilità per far loro vivere appieno una bella vacanza. Ideato e finanziato dalla Cooperativa bagnini di Cervia, in collaborazione con il Centro Fisioequipe, il “Bagnino per amico” si conferma anche per il 2023 con partenza il 1° giugno. Il servizio è gratuito sia per i turisti che ne usufruiscono che per gli stabilimenti balneari, totalmente finanziato dalla Cooperativa bagnini di Cervia, si può avere anche sulle spiagge libere. 2100 sono le persone che ne hanno usufruito ad oggi, 40 le “job”, le sedie a rotelle per la sabbia messe a disposizione, 720.000 euro il costo sostenuto in questi 19 anni dalla Cooperativa bagnini per il servizio.

È l’ennesimo segnale di ripartenza delle spiagge di Cervia, la partenza, il primo giugno, del servizio “Bagnino per amico”, messo in campo per il 19esimo anno dalla Cooperativa bagnini di Cervia in collaborazione con il Centro della riabilitazione Fisioequipe di Cervia.

Cervia, Milano Marittima, Cervia e Tagliata sono state le prime spiagge sulla Riviera romagnola a soddisfare le esigenze dei turisti che hanno delle disabilità e che vogliono trascorrere una vacanza al mare e godere appieno della spiaggia e del mare.

Il Bagnino per amico è un servizio all’avanguardia che si occupa, sia in acqua che in spiaggia, dei turisti che lo richiedono. Realizzato con un investimento di 720.000, 40.000 euro all’anno, coperti dalle sponsorizzazioni, il costo del servizio è interamente a carico della Cooperativa bagnini ed è gratuito sia per il turista che lo richiede che per lo stabilimento balneare che lo fornisce. Inoltre è garantito anche sulle spiagge libere.

La Cooperativa attrezza da 19 anni i suoi 9 km di costa, da Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata con tutti i dispositivi indispensabili per permettere di andare in spiaggia e in acqua a chi ha delle disabilità tra cui 40 job, le sedie a rotelle adatte alla spiaggia, e gli operatori fisioterapisti del Centro della riabilitazione Fisioequipe guidato da Maurizio Merloni.

Sono 2100 le persone che in questi anni hanno usufruito del Bagnino per amico, le richieste sono cresciute esponenzialmente nel tempo arrivando negli ultimi anni a 300 assistiti a estate, a fronte dei 60 dei primi anni.

Il servizio è molto apprezzato, tantissimi sono i messaggi spontanei di ringraziamento che arrivano agli uffici della Cooperativa da parte dei turisti soddisfatti e delle loro famiglie.

“Anche quest’anno riparte il nostro servizio per i turisti con delle disabilità “Bagnino per amico” – afferma il presidente della Cooperativa bagnini Fabio Ceccaroni -. È un servizio di cui andiamo particolarmente fieri perché quando arriva il messaggio in Cooperativa di una mamma in lacrime perché la figlia sulla sedia a rotelle, ha potuto fare il bagno o mettere i piedi nella sabbia, sappiamo di aver raggiunto uno scopo che va oltre un servizio. Insieme al Centro Fisioequipe abbiamo impegno etico prima che turistico, per questo abbiamo lavorato per confermarlo anche quest’anno senza addebitare costi né a chi usufruisce del servizio nè alle imprese associate”.