Cloro, Jack ed Elio sono stai i protagonisti del progetto “Anziano fido in affido” alla Casa Residenza Zalambani di Sant’Alberto. I tre cani del canile comunale, da gennaio a maggio, sono entrati dentro la struttura per incontrare settimanalmente gli ospiti. Una ventina gli appuntamenti per migliorare il benessere di anziani, animali e di chi lavora all’interno del centro. Nella speranza di poterla ripetere, sabato è stato presentato il bilancio dell’iniziativa ideata con molteplici obiettivi.