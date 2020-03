È stato attivato un numero telefonico per richiedere le risorse per la solidarietà alimentare per chi si trova in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria. I cittadini che ne avessero la necessità potranno chiedere di usufruire delle risorse messe a disposizione dal Governo per l’acquisto di generi alimentari.

Le richieste potranno essere effettuate in modalità telefonica o via mail. A disposizione c’è un numero di telefono. Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Il numero è il 329 2104995. Le domande via mail potranno essere inviate a sportellosociale5@comune.ravenna.it utilizzando il modulo disponibile sul sito del comune di Cervia: www.comunecervia.it in home page sulla sezione dedicata all’emergenza coronavirus.

Resta attivo il numero del Comune a cui si può chiamare per avere informazioni di carattere generale sull’emergenza. Il numero telefonico 0544/979196 è attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì e il giovedì anche dalle 14 alle 18.

L’Azienda Ausl Romagna ha attivato un supporto di sostegno psicologico, in collaborazione con il Programma di Psicologia aziendale, per l’emergenza relativa al coronavirus. Il servizio, del tutto gratuito, è rivolto esclusivamente a:

– Operatori sanitari coinvolti nell’ assistenza diretta di persone malate;

– Cittadini ammalati in condizione di isolamento domiciliare;

– Familiari di cittadini in regime di ricovero o di isolamento.

I consulti avverranno per telefono o via skype. Il servizio è attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16, contattando il seguente numero per la provincia di Ravenna: 339 5355892 (e-mail: psicologia.emergenza@auslromagna.it).

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ha anche deciso di mettere in evidenza sul proprio sito i professionisti che offrono ai cittadini la possibilità di avere servizi psicologici a distanza. L’elenco completo è consultabile andando sul sito www.ordpsicologier.it e cliccando sulla sezione ‘Albo degli Psicologi’.